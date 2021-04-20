Суд освободил экс-губернатора Меня под подписку о невыезде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Верховный суд России освободил под подписку о невыезде экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, который обвиняется в растрате 700 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд изменил меру пресечения с запрета определенных действий на подписку о невыезде", – сказали в суде.

В ноябре Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню запрет определенных действий до 18 января 2021 года. Затем мера пресечения была продлена.

По информации следствия, в 2011 году Михаил Мень организовал преступную группу для хищения бюджетных средств, которые выделялись для поддержки Ивановской области.

Он принял несколько региональных нормативно-правовых актов, по которым 700 миллионов рублей перешли в виде займов предприятию ОАО "Ивановский бройлер". Впоследствии средства были похищены преступной группой, которую якобы организовал Мень. Свою вину он не признал.