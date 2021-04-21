Обвиняемый в убийстве супруги в Петербурге врач отказался от признательных показаний

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Бывший главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, который обвиняется в убийстве супруги в 2010 году, отказался от признательных показаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста медика Сейрана Арутюняна.

"Он отказался от своих последних признательных показаний. Он сослался на то, что это был самооговор", – уточнил адвокат.

Ранее главный нефролог Петербурга признался в убийстве супруги по неосторожности.

Заведующего отделением больницы в Санкт-Петербурге обвиняют в убийстве супруги в 2010 году. Уголовное дело завели 24 марта 2010 года после пропажи матери троих детей, которая работала врачом в одном из городских роддомов.

9 декабря 2020 года отец женщины обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, сообщив, что тело дочери до сих пор не найдено и никто не знает, что с ней произошло. Следователи проанализировали показания свидетелей и опросили новых, в результате чего вскрылись неизвестные ранее обстоятельства. Оказалось, что в день пропажи потерпевшая не работала и не выходила из дома.

30 марта 60-летнего заведующего отделением одной из больниц города, который был мужем потерпевшей, задержали. Мужчину допросили с применением полиграфа, после чего предъявили обвинение.

Из материалов уголовного дела следует, что 23 февраля 2010 года между супругами вспыхнула ссора. Неустановленным способом мужчина убил жену, после чего расчленил тело и выбросил части в мусорные контейнеры. Он сам обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги, желая отвести от себя подозрения.