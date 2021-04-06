Главный нефролог Петербурга признался в убийстве супруги по неосторожности

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Обвиненный в убийстве супруги в 2010 году главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков признался в убийстве по неосторожности, сообщил адвокат обвиняемого Сейран Арутюнян.

"Я хотел бы отметить, что чистосердечное признание было сделано не по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), а по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Это преступление небольшой тяжести", – цитирует адвоката ТАСС.

Ранее сообщалось, что заведующего отделением больницы в Санкт-Петербурге обвиняют в убийстве супруги в 2010 году. Уголовное дело завели 24 марта 2010 года после пропажи матери троих детей, которая работала врачом в одном из городских роддомов.

9 декабря 2020 года отец женщины обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, сообщив, что тело дочери до сих пор не найдено и никто не знает, что с ней произошло. Следователи проанализировали показания свидетелей и опросили новых, в результате чего вскрылись неизвестные ранее обстоятельства. Оказалось, что в день пропажи потерпевшая не работала и не выходила из дома.

30 марта 60-летнего заведующего отделением одной из больниц города, который был мужем потерпевшей, задержали. Мужчину допросили с применением полиграфа, после чего предъявили обвинение.

Из материалов уголовного дела следует, что 23 февраля 2010 года между супругами вспыхнула ссора. Неустановленным способом мужчина убил жену, после чего расчленил тело и выбросил части в мусорные контейнеры. Он сам обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги, желая отвести от себя подозрения.