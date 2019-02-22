ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Европейский суд по правам человека не удовлетворил запрос Украины о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ в пятницу, 22 февраля.

В запросе украинские власти указывали, что трем морякам требуется специализированная медицинская помощь, причем данная информация была получена от родственников и адвокатов подозреваемых. Кроме того, Киев пытался оспорить качество медпомощи, оказанной морякам в России.

"Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований", – отметили в Минюсте.

ЕСПЧ пришел к выводу, что украинские власти не предоставили новых аргументов, и запрос является идентичным заявленному ранее обращению, на которое Москва дала "исчерпывающий ответ".

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Суда совершали опасные маневры и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ, вынудив российских военных применить силу. В результате были задержаны 24 моряка, возбуждено уголовное дело.

21 февраля текущего года Мосгорсуд оставил под стражей 20 из 24 украинских моряков, признав законным решение Лефортовского суда Москвы. Они будут находиться в СИЗО до 24 апреля. Апелляции еще четырех моряков сняты с рассмотрения и возвращены в нижестоящую инстанцию для устранения недостатков при оформлении материалов.

