Суд оставил под стражей 20 из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Арест 20 из 24 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы, признан законным. Соответствующее решение принял Мосгорсуд, передает ТАСС.
Рассмотрение апелляции на арест Андрея Артеменко, Олега Мельничука, Василия Сороки и Андрея Эйдера проходило в закрытом режиме. Суд не удовлетворил жалобу защиты подозреваемых.
Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста 16 украинских моряков: Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Вячеслава Зинченко, Романа Мокряка, Дениса Гриценко, Богдана Головаша, Владимира Терещенко, Сергея Чулиба, Михаила Власюка, Андрея Шевченко, Сергея Попова, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Богдана Небылицына, Андрея Драча и Юрия Безъязычного.
Таким образом, Мосгорсуд утвердил постановление Лефортовского суда Москвы. Украинские моряки будут находиться под стражей до 24 апреля. Апелляции еще четырех моряков сняты с рассмотрения и возвращены в Лефортовский суд для устранения недостатков при оформлении материалов.
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Суда совершали опасные маневры и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ, вынудив российских военных применить силу. В результате были задержаны 24 моряка, возбуждено уголовное дело.
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