Экс-главу ЦБ Латвии приговорили к шести годам лишения свободы за взятки и рыбалку в России

Фото: 123RF/skycinema

Бывшего управляющего Центробанка Латвии Илмарса Римшевича приговорили к шести годам тюрьмы и конфискации активов за коррупцию. Об этом сообщает издание Financial Times.

Уточняется, что сам Римшевич не признает своей вины и собирается подать апелляцию.

Уголовное дело в отношении него завели в 2018 году, его обвинили в получении взяток от руководства местного банка Trasta komercbanka.

По версии следствия, один из акционеров банка оплатил Римшевичу поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью 7,5 тысячи евро. Римшевич, в свою очередь, давал акционеру советы правлению банка на фоне различных требований со стороны регулятора.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания, одним из владельцев которой является супруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас Арво Халлик, продолжает осуществлять транспортировку грузов в РФ.

Данная новость стала резонансным событием в республике. Сама Каллас заверила, что ей было неизвестно о бизнесе мужа в России. Позже она также выразила сожаление по поводу данной ситуации, однако сообщила, что не намерена уходить в отставку.

Тем не менее в декабре председатель оппозиционной Центристской партии, мэр Таллина Михаил Кылварт передал спикеру парламента Эстонии петицию с требованием отставки премьера Каи Каллас. Обращение подписали около 30 тысяч человек.