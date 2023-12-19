Оппозиция в Эстонии передала в парламент петицию с требованием отставки премьера Каллас

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Председатель оппозиционной Центристской партии, мэр Таллина Михаил Кылварт передал спикеру парламента Эстонии петицию с требованием отставки премьера Каи Каллас, сообщает РИА Новости.

Обращение подписали около 30 тысяч человек. Парламент обязан рассмотреть обращение, под которым подписались как минимум тысяча жителей Эстонии.

Кылварт отметил, что правительство безучастно наблюдает за тем, как экономика продолжает падать, люди беднеют, предприятия банкротятся, а безработица растет. По его словам, вместо того чтобы прийти на помощь людям, премьер-министр занята лишь повышением налогов.

12 декабря в парламент передали другую петицию за отставку премьера. Под петицией с требованием ее отставки поставили цифровые подписи около 28 тысяч человек. При этом конституционная комиссия парламента решила отклонить петицию, поскольку в ее компетенцию не входит обсуждение отставки премьер-министра.

Ранее стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьера Эстонии Каи Каллас Арво Халлику, продолжала перевозки грузов в Россию.

В связи с инцидентом эстонский президент Алар Карис потребовал от Каллас объяснений. Помимо этого, многие политики раскритиковали премьера, подчеркнув, что сведения о бизнесе ее супруга являются позором.

Позже Каллас выразила сожаление по поводу ситуации с бизнесом ее мужа в РФ и подтвердила, что не намерена уходить в отставку.