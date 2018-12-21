Адвокат рассказал о настроении Кокорина после ужесточения обвинения

Настроение у Александра Кокорина нормальное. Он надеется на объективное расследование уголовного дела. Об этом сообщила адвокат нападающего ФК "Зенит" Татьяна Стукалова.
"Александр Кокорин всех благодарит за поддержку, настроение у него нормальное, надеется на то, что объективность в данном деле все-таки восторжествует", – сказала она, передает Агентство "Москва".
В пятницу, 21 декабря, полузащитнику ФК "Краснодар" Павлу Мамаеву и форварду "Зенита" Александру Кокорину, а также его брату Кириллу Кокорину и общему другу футболистов Александру Протасовицкому ужесточили наказание.
Следователь переквалифицировал обвинение, заменив "Побои" на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Максимальное наказание по обеим этим статьям – до двух лет лишения свободы. Обвинение по ст. 213 УК РФ "Хулиганство" осталось.
Утром 8 октября в кафе на Большой Никитской улице футболисты избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака. 37-летний чиновник обратился в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. Позже полиция выяснила, что на автостоянке на 2-й Брестской улице футболисты избили 33-летнего водителя телеведущей одного из федеральных каналов.
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