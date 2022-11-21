Мосгорсуд оставил под арестом коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Мосгорсуд постановил оставить под арестом коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

В октябре в столице арестовали Суханова и экс-главреда издания Tatler Ариана Романовского. Их обвиняют в вымогательстве у Чемезова за удаление данных о нем из связанного с Собчак телеграм-канала "Тушите свет".

Впоследствии по этому же делу был задержан журналист Тамерлан Бигаев.

По информации прессы, Собчак спродюсировала проект "Тушите свет". Защитник Романовского поделился, что со всеми подозреваемыми у телеведущей были заключены договоры. По словам адвоката, арестованные не сообщали о связях с журналисткой якобы из-за условия конфиденциальности.

15 ноября Собчак посетила в офис "Ростеха", где провела с Чемезовым переговоры. Встреча продлилась около 40 минут.



Переговоры Ксении Собчак и Сергея Чемезова провели в офисе госкорпорации "Ростех"

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