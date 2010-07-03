Четверо подруг на Алтае обвиняются в похищении знакомой

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Четверо жительниц Горно-Алтайска обвиняются в похищении и истязании девушки, сообщает РИА Новости.

По данным прокуратуры Алтайского края, одна из обвиняемых, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, избила потерпевшую, сломав ей ребра. Уточняется, что действовала она на почве личных неприязненных отношений.

Позже к пыткам присоединились три ее подруги. Женщины облили потерпевшую горячим чаем, душили шнуром электрического удлинителя, а затем подожгли ей волосы на голове. После этого они вывезли свою жертву из квартиры и сутки удерживали в доме одной из обвиняемых, пока не приехала полиция.

Обвиняемые предстанут перед судом. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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