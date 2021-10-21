Суд арестовал подозреваемую в убийстве девочки в Вологде

Фото: vologda.sledcom.ru

Суд арестовал подозреваемую в убийстве девятилетней школьницы в Вологде, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

"Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершенного преступления, а также то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил ее под стражу по 18 декабря 2021 года включительно", – говорится в сообщении.

Об аресте ходатайствовало следствие. Заседание прошло в закрытом формате.

В понедельник, 18 октября, в квартире пятиэтажки в Долгом переулке Вологды было обнаружено тело девятилетней девочки. По данным следствия, 16 октября она встретила на улице незнакомую женщину, которая заманила ее в свою квартиру, после чего убила.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела: по факту убийства, халатных действий органов системы профилактики, а также оставления в опасности.

Подозреваемую задержали в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после того, как работники вызвали скорую к пытавшейся отравиться таблетками женщине. По словам детского омбудсмена Вологодской области, подозреваемая состоит на учете в психоневрологическом диспансере и до этого была лишена родительских прав в отношении двух своих детей.

