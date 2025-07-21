Экс-адвокат Захватов заочно арестован за содействие терроризму

Фото: мвд.рф (Дмитрий Захватов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Перовский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца экс-адвоката Дмитрия Захватова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по статьям о содействии терроризму и публичных призывах к действиям, направленным против безопасности государства. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Арест бывшего юриста начнется с момента его фактического задержания или передачи его правоохранителям РФ, если Захватов будет экстрадирован или депортирован в Россию.

Ранее экс-адвокат был объявлен в розыск. По данным СМИ, причиной возбуждения уголовного дела мог стать размещенный в интернете пост, в котором содержались ссылки для пожертвований на покупку БПЛА для украинской армии и витаминов для боевиков "Азова" (признан террористической и экстремисткой организацией, которая запрещена на территории России).

В настоящее время Захватов живет за границей. Он защищал группу Pussy Riot и экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову.

До этого столичный суд заочно арестовал бывшего адвоката одной из участниц Pussy Riot Николая Полозова (признан в РФ иноагентом), который обвиняется по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по политическим мотивам. Также мужчина находится в розыске.