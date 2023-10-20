СК просит арестовать пасынка Стаса Намина

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Истринский городской суд Московской области получил ходатайство Следственного комитета об аресте пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, обвиняемого в убийстве сводного брата и его бабушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя суда.

"В Истринский городской суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание запланировано на 14:30 по московскому времени", – отмечается в сообщении.

В суде подчеркнули, что следствие потребовало заключить Микояна под стражу на два месяца.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре утром 19 октября. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Также на телах специалисты обнаружили травмы, нанесенные молотком.

Позднее стало известно, что подозреваемым в убийстве является пасынок Намина Роман Микоян. Полицейские задержали его. Мужчина признался в содеянном.

После случившегося Намин назвал пасынка "отморозком". Музыкант признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".

Истринский городской суд изберет меру пресечения Роману Микояну 20 октября