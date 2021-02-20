В Москве началось заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Москве началось заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко. Ранее заседание по данному делу проходило 16 февраля.

Согласно процессуальным нормам, на предстоящем заседании Навальный выступит с последним словом, после чего по делу будет вынесен приговор.

Гособвинение просит признать Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана ВОВ. Прокурор Екатерина Фролова попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей.

Сам ветеран Артеменко 12 февраля отказался от своего дальнейшего участия в судебных заседаниях. Он заявлял, что испытывает эмоциональный стресс из-за оскорблений со стороны Навального.

Дело было возбуждено после появления комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции России. Фролова на прошлом заседании заявляла, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. При этом Навальный не признал свою вину и заявил, что не знает и никогда на знал ветерана Артеменко.

