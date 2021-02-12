Ветеран Артеменко выразил опасение за свою жизнь из-за оскорблений Навального

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Ветеран Игнат Артеменко заявил, что испытывает эмоциональный стресс из-за оскорблений со стороны Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, которое зачитал в суде прокурор.

"Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный", – говорится в заявлении.

Ранее Артеменко отказался от своего дальнейшего участия в судебном заседании по делу Навального о клевете, в связи с этим показания ветерана были зачитаны прокурором.

Заседание проходит в Бабушкинском суде. Дело о клевете было возбуждено из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс из-за болезни Навального. Тогда он находился на лечении в Германии, а в январе вернулся в Россию, где был задержан.

На прошлом заседании прокурор Екатерина Фролова отметила, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. При этом Навальный не признал свою вину и заявил, что не знает и никогда на знал ветерана Артеменко.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок по делу "Ив Роше". Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. Уточняется, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.