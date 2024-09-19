Суд назначил условный срок Мартыновой, осужденной ранее за попытку убийства дочери

Фото: ТАСС/Ирина Евдокимова

Суд освободил из-под стражи осужденную ранее за попытку убийства дочери 17 лет назад Антонину Мартынову и назначил ей 8 лет условного заключения. При этом испытательный срок составит 4 года.

"Изменить приговор в отношении Мартыновой А. В., признать смягчающими обстоятельства ее поведение после совершения преступления в попытке реального заглаживания причиненного вреда потерпевшей и смягчить наказание", – постановили в Первом апелляционном суде, решение которого цитирует ТАСС.

Изначально суд приговорил Мартынову к девяти годам заключения. Отбывать наказание ей назначили в колонии общего режима. Следствие ссылалось на показания 11-летнего мальчика, который видел, как в феврале 2007 года Мартынова сбросила свою двухлетнюю дочь с лестницы. При этом подсудимая утверждает, что это был несчастный случай. Свидетель ушел из жизни на момент суда.

Сама дочь тоже заявила, что это была случайность. Сторона защиты настаивала, что в данном деле отсутствует субъективная составляющая преступного деяния – мотив.

