19 сентября, 13:09Политика
Суд признал организацию "Новое величие" экстремистской
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Движение "Новое величие" признали экстремистским. Соответствующее решение принял Московский городской суд.
"Суд удовлетворил исковые требования Минюста о признании "Нового величия" экстремистской организацией", – передает ТАСС сообщение суда.
Ранее первый заместитель прокурора Москвы Сергей Савенков рекомендовал признать экстремистским молодежное движение "Новое величие" и запретить его деятельность на территории РФ.
В августе 2020 года московский суд признал семерых человек виновными в создании экстремистского сообщества "Новое величие". По информации следствия, они планировали захватить власть в России, начав госпереворот.
Обвиняемые, в свою очередь, заявили, что идею создания такой организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
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