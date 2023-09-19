Суд признал организацию "Новое величие" экстремистской

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Движение "Новое величие" признали экстремистским. Соответствующее решение принял Московский городской суд.

"Суд удовлетворил исковые требования Минюста о признании "Нового величия" экстремистской организацией", – передает ТАСС сообщение суда.

Ранее первый заместитель прокурора Москвы Сергей Савенков рекомендовал признать экстремистским молодежное движение "Новое величие" и запретить его деятельность на территории РФ.

В августе 2020 года московский суд признал семерых человек виновными в создании экстремистского сообщества "Новое величие". По информации следствия, они планировали захватить власть в России, начав госпереворот.

Обвиняемые, в свою очередь, заявили, что идею создания такой организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.



Суд смягчил меру пресечения фигуранткам дела организации "Новое величие"