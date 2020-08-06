Суд признал виновными семерых фигурантов дела "Нового величия"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Люблинский районный суд столицы признал виновными в создании экстремистского сообщества семерых фигурантов движения "Новое величие". Об этом сообщает Агентство "Москва".

В ходе прения сторон прокурор попросил суд назначить реальные и условные сроки наказания фигурантам дела. Руслану Костыленкову гособвинение попросило назначить наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии, Петру Карамзину – в виде шести лет и шести месяцев колонии, а Вячеславу Крюкову – в виде шести лет колонии общего режима.

Прокурор также счел возможным назначить условный срок Дмитрию Полетаеву, приговорив его к шести годам и шести месяцам условно, Анну Павликову – к четырем годам условно, Марию Дубовик – к шести годам условно и Максима Рощина – к шести годам и шести месяцам условного срока.

Защита, в свою очередь, настаивает на том, что в тексте обвинительного заключения не указан мотив статьи о создании экстремистского сообщества. Это, по словам адвокатов фигурантов дела, говорит о том, что состав преступления четко не сформирован. Адвокаты намерены обжаловать обвинительный приговор.

В настоящее время Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков содержатся в СИЗО как минимум до 17 августа. Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин находятся под домашним арестом. Еще один обвиняемый Сергей Гаврилов арестован заочно.

Участников движения задержали в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества. Следствие полагает, что целью движения было совершение преступлений по мотивам политической ненависти к деятельности конституционного строя РФ.

Участники движения, утверждают в СК, участвовали в собраниях, агитировали во "ВКонтакте" и Telegram, подкидывали в почтовые ящики листовки и клеили постеры в общественных местах. Некоторые из распространяемых материалов содержали пропаганду и оправдание насилия.

6 марта 2019 года был вынесен первый приговор по делу "Нового величия". Активист организации Рустам Рустамов получил 1,5 года условно по решению Сергиево-Посадского городского суда Московской области. По словам адвоката, дело Рустамова рассматривалось в особом порядке, так как подозреваемый полностью признал свою вину.

