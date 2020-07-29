Скончался адвокат фигуранта дела "Нового величия" Сустин

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Адвокат Иван Сустин, принимавший участие в процессе по делу экстремистского движения "Новое величие", скончался на рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, к сожалению, это правда. Вчера коллеги его обнаружили на рабочем месте. Судмедэксперты будут устанавливать причину", – рассказал информагентству собеседник из окружения юриста.

По предварительному заявлению жены адвоката Татьяны, причиной смерти мужчины стал инфаркт.

Сустину было 37 лет. В деле "Нового величия" он представлял интересы Павла Ребровского.

Ранее прокурор попросил суд приговорить семерых фигурантов дела движения "Новое величие" к срокам от четырех лет условно до 7,5 лет тюрьмы. Подзащитного Сустина в их числе нет.

