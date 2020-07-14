Обвинение запросило до 7,5 лет колонии фигурантам дела "Нового величия"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Прокурор просил суд приговорить семерых фигурантов дела движения "Новое величие" к срокам от четырех лет условно до 7,5 лет тюрьмы, сообщает Агентство "Москва".

Сейчас Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков содержатся в СИЗО, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин находятся под домашним арестом.

Еще один фигурант дела – Сергей Гаврилов – скрылся от следствия, его арестовали заочно. Другой активист – Рустам Рустамов, заключивший досудебное соглашение, получил 1,5 года условно.

Участников движения задержали в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества. Следствие полагает, что целью движения было совершение преступлений по мотивам политической ненависти к деятельности конституционного строя РФ.

Участники движения якобы участвовали в собраниях, агитировали во "ВКонтакте" и Telegram, подкидывали в почтовые ящики листовки и клеили постеры в общественных местах. Некоторые из распространяемых материалов содержали пропаганду и оправдание насилия.

В середине мая СК направил в прокуратуру дело в отношении восьми участников "Нового величия". А 20 мая дело поступило в столичный суд.