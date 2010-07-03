Суд продлил меры пресечения фигурантам дела "Нового величия"

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Люблинский районный суд столицы продлил арест обвиняемым в экстремизме участникам организации "Новое величие".

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил всем подсудимым меры пресечения на срок по 17 февраля 2020 года", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы инстанции.

Руслану Костыленкову, Дмитрию Полетаеву, Петру Карамзину и Вячеславу Крюкову продлен на три месяца срок ареста, а Анне Павликовой, Марии Дубовик и Максиму Рощину – срок домашнего ареста.

Фигурантов дела задержали в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, целью движения было совершение преступлений по мотивам политической ненависти к деятельности конституционного строя РФ.

Участники движения, утверждают в СК, участвовали в собраниях, агитировали во "ВКонтакте" и Telegram, подкидывали в почтовые ящики листовки и клеили постеры в общественных местах. Некоторые из распространяемых материалов содержали пропаганду и оправдание насилия.

6 марта 2019 года был вынесен первый приговор по делу "Нового величия". Активист организации Рустам Рустамов получил 1,5 года условно по решению Сергиево-Посадского городского суда Московской области. По словам адвоката, дело Рустамова рассматривалось в особом порядке, так как подозреваемый полностью признал свою вину.

В середине мая СК направил в прокуратуру дело в отношении восьми участников "Нового величия". А 20 мая дело поступило в столичный суд.

