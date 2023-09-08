Движение "Новое величие" могут признать экстремистским в РФ

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Мосгорсуд 19 сентября рассмотрит сведения первого заместителя прокурора Москвы Сергея Савенкова, который рекомендовал признать экстремистским молодежное движение "Новое величие". Об этом сообщается на сайте российского Минюста.

Из документов следует, что суд рассмотрит ходатайство прокурора о запрете деятельности движения на территории РФ. Слушание состоится в 11:00 в зале 415 основного здания Московского городского суда.

В августе 2020 года столичный суд признал семерых человек виновными в создании экстремистского сообщества "Новое величие". Следствие считает, что они планировали захватить власть в России, начав госпереворот.

Подсудимые, в свою очередь, заявляли, что идею создания такой организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. По этому делу их задержали еще в марте 2018 года.

Фигуранткам дела организации "Новое величие" смягчили меру пресечения