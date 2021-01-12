Приговорившему фигурантов дела "Нового величия" судье вынесено частное определение

16:42
За нарушение процессуального закона судья Люблинского суда Александр Маслов, который приговорил фигурантов дела "Нового величия", получил частное определение от Мосгорсуда. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В адрес судьи районного суда вынесено частное определение за допущенные нарушения процессуального закона", – говорится в сообщении.
Ранее Московский городской суд смягчил наказание фигурантам дела "Нового величия".
Суд признал семерых фигурантов дела виновными в создании экстремистского сообщества движения "Новое величие". Прокурор попросил назначить реальные и условные сроки наказания фигурантам дела.
По версии следствия, фигуранты дела намеревались захватить власть в России, устроив госпереворот. Подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
6 марта 2019 года был вынесен первый приговор по делу "Нового величия". Активист организации Рустам Рустамов получил 1,5 года условно. Его дело рассматривалось в особом порядке, так как подозреваемый полностью признал свою вину.
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