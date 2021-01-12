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13:42

Мосгорсуд смягчил наказание фигурантам дела "Нового величия"

суды происшествия

Снимок с видео: Агентство "Москва"

Московский городской суд смягчил наказание фигурантам дела "Нового величия", сообщает РИА Новости.

"Приговор Люблинского суда отменить. Постановить новый приговор с наказанием в отношении Руслана Костыленкова в виде 6 лет 9 месяцев, Петра Карамзина – 6 лет 3 месяцев, Вячеславу Крюкову – 6 лет", – огласила коллегия судей.

В августе 2020 года Люблинский суд приговорил троих фигурантов к реальным срокам: Костыленкова – на 7 лет, Карамзина – на 6,5, Крюкова – на 6.

Ранее суд признал семерых фигурантов дела виновными в создании экстремистского сообщества движения "Новое величие". Прокурор попросил назначить реальные и условные сроки наказания фигурантам дела.

По версии следствия, фигуранты дела намеревались захватить власть в России, устроив госпереворот. Подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

6 марта 2019 года был вынесен первый приговор по делу "Нового величия". Активист организации Рустам Рустамов получил 1,5 года условно. Его дело рассматривалось в особом порядке, так как подозреваемый полностью признал свою вину.

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