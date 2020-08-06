Трое фигурантов дела "Нового величия" приговорены к реальным срокам

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Трое фигурантов дела "Нового величия" получили реальные сроки, остальные четверо – условные, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.

Основной фигурант Руслан Костыленков приговорен к семи годам колонии. Также реальные сроки получили Петр Карамзин и Вячеслав Крюков.

Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Анна Павликова и Мария Дубровик осуждены условно. Их освободили в здании суда. Защита намерена обжаловать решение суда.

Ранее суд признал семерых фигурантов дела виновными в создании экстремистского сообщества движения "Новое величие". Прокурор попросил назначить реальные и условные сроки наказания фигурантам дела.

Костыленкову гособвинение попросило назначить наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии, Карамзину – в виде шести лет и шести месяцев колонии, а Крюкову – в виде шести лет колонии общего режима.

Прокурор также счел возможным назначить условный срок Полетаеву, приговорив его к шести годам и шести месяцам условно, Павликову – к четырем годам условно, Дубовик – к шести годам условно и Рощина – к шести годам и шести месяцам условного срока.

Защита, в свою очередь, настаивала на том, что в тексте обвинительного заключения не указан мотив статьи о создании экстремистского сообщества и состав преступления четко не сформирован.

По версии следствия, фигуранты дела намеревались захватить власть в России, устроив госпереворот. Подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

6 марта 2019 года был вынесен первый приговор по делу "Нового величия". Активист организации Рустам Рустамов получил 1,5 года условно. Его дело рассматривалось в особом порядке, так как подозреваемый полностью признал свою вину.