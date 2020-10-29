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Общество

13:11

Павла Ребровского из "Нового величия" приговорили к шести годам колонии

суды общество

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Люблинский суд Москвы приговорил участника "Нового величия" Павла Ребровского к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отбывать наказание он будет в колонии.

"Назначить Ребровскому наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на шесть лет", – огласил судья Владимир Кузнецов.

Дело Павла Ребровского рассматривали во второй раз. В апреле 2019 года его осудили на 2,5 года колонии вследствие досудебного соглашения. Позже мужчина отказался от признания вины и показаний по отношению к предполагаемым соучастникам, сославшись на давление следствия. Приговор отменили, после чего снова направили дело на рассмотрение.

По версии следствия, фигуранты дела "Нового величия" намеревались захватить власть в России, устроив госпереворот. Подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

Первым вину в причастности к деятельности экстремистского сообщества признал активист организации Рустам Рустамов. Он получил 1,5 года условно, поскольку сотрудничал со следствием.

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