Кассационный суд смягчил приговор участнику "Нового величия"

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Второй кассационный суд смягчил приговор, вынесенный фигуранту уголовного дела "Нового величия" Павлу Ребровскому, с 6 до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

"Кассационная инстанция смягчила Ребровскому наказание, окончательно ему назначено к отбытию 5 лет колонии", – заявили в пресс-службе суда.

В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семерых фигурантов дела "Нового величия" виновными в создании экстремистского сообщества.

По версии следствия, фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив госпереворот. Подсудимые утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.