Петербургский суд признал запрещенной информацию о продаже экстремистской книги Гитлера

Фото: depositphotos/YGphoto

Суд в Санкт-Петербурге признал правомерной защиту неопределенного круга граждан от информации о продаже книги Адольфа Гитлера Mein Kampf (признана экстремистской и запрещена в РФ), распространяемой в интернете. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов СПБ.

"Прокурор указал, что в ходе проверки произведен осмотр четырех сайтов, на которых в свободном для неопределенного круга лиц доступе размещена информация о продаже материалов, признанных в РФ экстремистскими, а именно книги Гитлера Mein Kampf", – говорится в сообщении пресс-службы.

Суд удовлетвори требования административного истца удовлетворил. Отмечается, что книгу признали экстремисткой в РФ в 2010 году.

Ранее ФСБ рассекретило данные о самоубийстве Гитлера. О подробностях смерти лидера фашистской Германии стало известно благодаря допросу генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура.

По воспоминаниям пилота, фюрер рассказал, что русские находятся на Потсдамской площади и могут захватить его живым с помощью усыпляющего газа. Кроме того, Гитлер приказал сжечь трупы его и его жены, так как боялся повторения участия лидера фашистской Италии Бенито Муссолини, тело которого повесили напоказ.