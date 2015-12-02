Mein Kampf переиздадут в Германии впервые со Второй мировой войны

Фото: YAY/TASS

В январе 2016 года в Германии будет переиздана автобиография Адольфа Гитлера, Mein Kampf, написанная им в 1925 году. Издание, которое готовит Институт современной истории в Мюнхене, выйдет ограниченным тиражом в 4 тысячи экземпляров.

В России книга Mein Kampf внесена в федеральный список экстремистских материалов, и ее распространение запрещено на территории РФ.

По словам директора Института современной истории Андреаса Виршинга, текст будет сопровождаться 3,5 тысячами комментариев экспертов, что поможет "разрушить миф", которым так старательно сам автор окружил свою историю.

После Второй мировой войны авторские права на книгу принадлежали властям Баварии, которые отказывались издавать книгу, чтобы избежать провокации нацистских настроений. В Германии срок действия авторских прав составляет 70 лет, и, таким образом, истекает в январе будущего года. Новость о переиздании книги была негативно воспринята различными еврейскими организациями.

Тем не менее автобиография переиздавалась несколько раз. Первое полное издание книги появилось в СССР еще в 1930-х годах: сочинение вышло ограниченным тиражом, предназначенным для партийных работников. Первая постсоветская публикация была напечатана в издательстве "Т-Око" в 1992 году, и с тех пор переиздавалась несколько раз: в 1998 (издательство "Витязь"), в 2002 (издательство "Русская правда"), и в 2003 (издательство "Социальное движение").