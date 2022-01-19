Порошенко спел в суде

16:40
Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
Бывший украинский президент Петр Порошенко исполнил гимн Украины в киевском суде, где проходило заседание по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.
На кадрах из суда видно, что вместе с Порошенко припев государственного гимна спели несколько журналистов.
На предыдущем судебном заседании по избранию меры пресечения Порошенко заснул, облокотившись на руку во время выступления адвоката Игоря Голованя. Экс-президент проспал чуть больше минуты. На данный инцидент никто из участников заседания не обратил внимания.
По итогам прошедшего 19 января заседания Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента под личное обязательство.
Обвинение в государственной измене Прошенко было предъявлено в конце декабря прошлого года. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса, однако вернулся в Киев 17 января.
В Киеве сторонники Порошенко подрались с полицейскими возле здания суда
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