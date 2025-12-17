Участник московской ярмарки организовал поставки стройматериалов для фронта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участник московских ярмарок выходного дня раз в 1,5 месяца отправляет участникам СВО машину с пиломатериалами – брусом или спилом, которые используются для укрепления блиндажей и инженерного оборудования боевых позиций, передал портал мэра и правительства столицы.

Фермер Алексей несколько лет торгует овощами и фруктами, которые вырастил у себя в хозяйстве в Тамбовской области. Как и другие участники ярмарок, он хочет не только продавать урожай, но и вносить вклад в общее дело. По его мнению, помогать военнослужащим является долгом каждого, находящегося в тылу.

По словам фермера, ребята сами приезжают и говорят, что им нужно. После этого груз собирают и отправляют по назначению.

"Закупаем по запросам инструмент, например шуруповерты. Просто надо помогать – от каждого по силам", – добавил мужчина.

Ранее хуторское казачье общество "Кунцево" направило новую партию гумпомощи в зону спецоперации на Украине. Гуманитарные конвои отправляются на частных автомобилях с прицепами и на "Газелях". Сбор вещей ведется через пункты приема, организованные на западе Москвы.