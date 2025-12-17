CNN: профессор ядерной физики MIT Лурейру убит в собственном доме в США

Фото: news.mit.edu/Jake Belcher

Профессор ядерной физики Нуно Лурейру из престижного Массачусетского технологического института (MIT) скончался после нападения на собственный дом в Бруклайне в американском штате Массачусетс. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на CNN.

Проживающая рядом 22-летняя студентка слышала три громких звука, указали журналисты. Врачи доставили 47-летнего профессора в больницу, но он скончался от огнестрельных ранений.

Лурейру исследовал мощные вспышки на Солнце и искал варианты получения почти безграничной энергии через термоядерный синтез. За свои открытия он был удостоен множества наград, включая избрание членом Американского общества физиков, премию Рут и Джоэла Спира за выдающееся преподавание и премию Томаса Стикса за достижения в исследованиях плазмы.

