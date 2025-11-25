Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 17:31

Происшествия
Главная / Новости /

People: в США неизвестные застрелили певицу Delarosa

В США неизвестные застрелили певицу Delarosa

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/delarosaaaa

Неизвестные застрелили 22-летнюю певицу Марию Де Ла Роза, выступавшую под псевдонимом Delarosa, в машине на парковке в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание People со ссылкой на пресс-релиз городского полицейского управления.

Убийство произошло ночью 22 ноября. Двое мужчин подошли к припаркованному автомобилю и начали стрелять. Внутри, помимо исполнительницы, находились еще два человека. После этого злоумышленники скрылись.

С огнестрельными ранениями певицу доставили в больницу, где она и скончалась. Других пострадавших также госпитализировали, они находятся в критическом состоянии, уточнили журналисты.

Полиция начала поиск преступников. Мотив их нападения остается неизвестным.

Ранее в Бразилии мать организовала убийство своей дочери из-за наследства. Утверждалось, что преступление совершил мужчина, который встречался с матерью девушки. Он рассказал, что убитой могли достаться дома и деньги дедушки после его смерти.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика