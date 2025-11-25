People: в США неизвестные застрелили певицу Delarosa

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/delarosaaaa

Неизвестные застрелили 22-летнюю певицу Марию Де Ла Роза, выступавшую под псевдонимом Delarosa, в машине на парковке в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание People со ссылкой на пресс-релиз городского полицейского управления.

Убийство произошло ночью 22 ноября. Двое мужчин подошли к припаркованному автомобилю и начали стрелять. Внутри, помимо исполнительницы, находились еще два человека. После этого злоумышленники скрылись.

С огнестрельными ранениями певицу доставили в больницу, где она и скончалась. Других пострадавших также госпитализировали, они находятся в критическом состоянии, уточнили журналисты.

Полиция начала поиск преступников. Мотив их нападения остается неизвестным.

Ранее в Бразилии мать организовала убийство своей дочери из-за наследства. Утверждалось, что преступление совершил мужчина, который встречался с матерью девушки. Он рассказал, что убитой могли достаться дома и деньги дедушки после его смерти.