Суд отказался отправить в СИЗО замглавы ЧОП по делу о нападении на школу в Челябинске

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Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства об аресте заместителя директора охранного предприятия по делу о нападении на школу, передает РИА Новости.

"Отказать в удовлетворении ходатайства следователя о взятии под стражу на два месяца. Освободить из-под стражи немедленно в зале суда", – сказал судья.

Задержанный обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

16 сентября учащийся школы № 68 Челябинска напал с молотком и ножом на школьников и педагогов. В результате нападения пострадали четыре человека, среди них – две девочки и мальчик 13 лет, а также учительница биологии.

Двое детей все еще остаются в реанимации после нападения, медики оценивают их состояние как стабильное.

Помимо замдиректора охранного ЧОП, был также задержан замдиректора школы, где произошло ЧП. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность").