Третье уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" направлено в суд

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Генпрокуратура РФ направила в суд еще одно уголовное дело по факту пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурантом этого дела стала глава инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова и трое соучастников.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиты Чередниченко", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что суд обязал собственников "Зимней вишни" выплатить родственникам погибших при пожаре в торговом центре 118 миллионов рублей. Данное решение принято по 30 искам от потерпевших.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети.

После трагедии были арестованы 15 человек. Следствие по соответствующим уголовным делам продолжается.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.

