Суд обязал собственников "Зимней вишни" выплатить потерпевшим 118 млн рублей

Фото: ТАСС/Данил Айкин
Суд обязал собственников "Зимней вишни" выплатить 118 миллионов рублей родственникам погибших при пожаре в торговом центре. Об этом рассказал координатор общественного центра помощи пострадавшим Дмитрий Малинин, сообщает ТАСС.
Такое решение было принято по 30 искам от потерпевших. В настоящее время на рассмотрении суда находятся еще несколько исков. Они напрямую не связаны с уголовным делом.
По словам Малинина, экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, установила "факт нарушения всех возможных требований безопасности при эксплуатации здания". Эти нарушения стали причиной пожара, а также являются достаточным основанием для предъявления судебных исков.
Трагедия произошла в марте 2018 года. Огонь охватил верхний этаж, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами стали 60 человек, большинство из которых – дети.
Назначенная Следственным комитетом РФ экспертиза электрооборудования сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове установила, что пожар начался в светодиодном светильнике.
По информации экспертов, талая вода с крыши залила осветительный прибор, что вызвало замыкание. Защитный автомат, который должен был тут же отключить всю систему, оказался неисправным и не сработал.
После трагедии были арестованы 15 человек. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого.
Суд освободил из СИЗО четырех обвиняемых по делу "Зимней вишни"
В рамках дела обвиняются гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания – собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова, охранник частного охранного предприятия Сергей Антюшин. Их содержание под стражей продлено до 26 января 2020 года.
Ранее из СИЗО в Кемерове освободили троих фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" – Сергея Генина, Игоря Полозиненко, Александра Никитина. Меру пресечения им изменили с заключения под стражу на запрет определенных действий.
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