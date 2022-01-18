Суд по избранию меры пресечения Порошенко по делу о госизмене перенесен на 19 января

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Печерский районный суд Киева перенес на 19 января заседание, на котором намерен объявить о мере пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Соответствующее решение было принято в понедельник вечером, 17 января.

В ходе заседания, трансляцию которого вел телеканал "Прямой", обвинение попросило арестовать бывшего украинского лидера с возможностью внесения залога по делу о государственной измене, а также сдать паспорт и в случае внесения залога носить электронный браслет.

Обвинение в государственной измене Порошенко было предъявлено в конце декабря прошлого года. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса. 12 января суд в Киеве разрешил задержать политика с целью его принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что, по его мнению, Порошенко вернулся на Украину для того, чтобы его политическая карьера не оказалась под угрозой. По словам эксперта, экс-президент, возможно, уверен в том, что сможет избежать реального наказания.