Суд перенес заседание по иску Росрыболовства о разливе ГСМ в Норильске

Фото: depositphotos/YGphoto
Арбитражный суд Красноярского края отложил до 1 июля рассмотрение иска Росрыболовства к дочке "Норникеля" АО "НТЭК" о компенсации ущерба биоресурсам при разливе топлива в Норильске в 2020 году. Об этом сообщает РИА новости.
Уточняется, что заседание перенесено в связи с ходатайством регионального управления прокуратуры.
В конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация находившегося на ремонте резервуара с дизтопливом. Разлилось более 20 тысяч тонн горючего. В "Норникеле" предположили, что причиной разлива стало таяние вечной мерзлоты, спровоцировавшее деформацию резервуара.
В ходе расследования директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов был арестован. В отношении экс-мэра Норильска Рината Ахметчина возбудили уголовное дело о халатности.
В августе 2021 года Росрыболовство подало иск к АО "НТЭК. Во время первого судебного заседания стороны договорились провести переговоры о мировом соглашении. Позже рассмотрение дела неоднократно переносили в целях подготовки соответствующего документа.
В апреле 2022 года суд удовлетворил ходатайство Росрыболовства об увеличении исковых требований на 311 миллионов рублей. Первоначальный размер исковых требований составлял 58,7 миллиарда рублей.
"Норникель" не согласен с размером ущерба от аварии в Норильске
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: