Суд продлил арест напавшим на мужчину с ребенком в ТиНАО до 5 февраля

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Суд Москвы продлил арест четверым напавшим на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках до 5 февраля 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Конфликт в ТиНАО произошел в начале ноября. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал. По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, напоминавший нож.

Арестованные по делу о драке сообщили, что конфликт начался из-за 10 рублей. При этом они отметили, что ребенка никто не трогал. Виновными они себя не признали.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело с хулиганства на более тяжкую статью – "Покушение на убийство".

