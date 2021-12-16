Суд продлил арест устроившему стрельбу в казанской гимназии

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Суд продлил арест Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской школе, до 11 апреля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжского суда Казани.

Молодой человек совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая. В результате стрельбы погибли 7 детей и 2 учительницы.

12 мая суд заключил Галявиева под стражу. Позднее он прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала молодого человека невменяемым на момент совершения убийства, а вторая сделала вывод о его полной вменяемости.

10 декабря следствие предъявило Галявиеву окончательное обвинение по четырем уголовным статьям, добавив, что в момент нападения он находился под влиянием одной из деструктивных интернет-субкультур. Сам молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

