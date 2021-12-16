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Происшествия

13:32

Суд отменил приговор в отношении Эдварда Била – адвокат

суды происшествия

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Кассационный суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била по делу о массовом ДТП в центре столицы. Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин.

Он пояснил, что судебная коллегия частично удовлетворила кассационное представление прокуратуры Москвы и направила дело на пересмотр.

"Дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд в ином составе", – написал Жорин в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что в связи с пересмотром дела Билу снова назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

14 июля Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

Позднее прокуратура обжаловала приговор, посчитав его чрезмерно мягким.

ДТП произошло 1 апреля. Тогда на Садовом кольце столкнулись 5 автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу. В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель.

Дело Эдварда Била отправили на новое рассмотрение

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