Добровинский расскажет Москве 24, могут ли смягчить приговор Ефремову

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Адвокат Александр Добровинский расскажет, может ли быть смягчен приговор артисту Михаилу Ефремову. Об этом он поговорит с Евгением Додолевым в прямом эфире телеканала Москва 24 в понедельник, 19 октября.

Юрист расскажет, что на самом деле происходило в суде и какие подробности ускользнули от общественности. Кроме того, Добровинский объяснит, какой вердикт рассмотрения жалобы актера наиболее вероятен и какие сюрпризы еще может преподнести громкое дело о смертельном ДТП.

Во вторник, 20 сентября, Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Ефремова. Артист подал ее в начале октябре и указал, что раскаивается и признает вину. При этом актер отметил, что оказался под давлением со стороны адвоката Эльмана Пашаева.

Помимо Ефремова, жалобы также подали его новые адвокаты. В частности, Владимир Васильев – он призвал суд заменить артисту наказание на условный срок.

Пресненский суд города в сентябре признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.

