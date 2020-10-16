Добровинский расскажет Москве 24, могут ли смягчить приговор Ефремову

16 октября, 21:59
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Адвокат Александр Добровинский расскажет, может ли быть смягчен приговор артисту Михаилу Ефремову. Об этом он поговорит с Евгением Додолевым в прямом эфире телеканала Москва 24 в понедельник, 19 октября.
Юрист расскажет, что на самом деле происходило в суде и какие подробности ускользнули от общественности. Кроме того, Добровинский объяснит, какой вердикт рассмотрения жалобы актера наиболее вероятен и какие сюрпризы еще может преподнести громкое дело о смертельном ДТП.
Во вторник, 20 сентября, Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Ефремова. Артист подал ее в начале октябре и указал, что раскаивается и признает вину. При этом актер отметил, что оказался под давлением со стороны адвоката Эльмана Пашаева.
Помимо Ефремова, жалобы также подали его новые адвокаты. В частности, Владимир Васильев – он призвал суд заменить артисту наказание на условный срок.
Пресненский суд города в сентябре признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.
Мог ли Ефремов избежать сурового приговора суда
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