Мосгорсуд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мосгорсуд продлил до 24 января срок содержания под стражей бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Московским городским судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Рауфа Арашукова и Рауля до 24 января 2021 года", – говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество почти на 1,5 миллиарда рублей Рауфа Арашукова и его семьи. Иск был направлен в Верховный суд РФ с ходатайством об изменении подсудности.

Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в январе 2019 года. Он проходит подозреваемым по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Тогда же задержали его отца Рауля. По данным следствия, он причастен к хищению природного газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей. Помимо этого, следствие утверждает, что Арашуков вместе с соучастниками перевел со счетов компании "Газпром Газораспределение Ставрополь" 761,2 миллиона рублей на счета подконтрольных ему организаций. В рамках дел о фиктивном трудоустройстве его супруги и дочери ему вменяется хищение почти 16 миллионов рублей.

Рауф Арашуков считает, что преследование его семьи началось по инициативе главы управления разведки Росгвардии Казимира Боташева. С 2013 по 2017 год Боташев возглавлял полицию по Карачаево-Черкесии.