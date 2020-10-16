Мосгорсуд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу

16:35
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Мосгорсуд продлил до 24 января срок содержания под стражей бывшему члену Совета Федерации Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Московским городским судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Рауфа Арашукова и Рауля до 24 января 2021 года", – говорится в сообщении.
Ранее Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество почти на 1,5 миллиарда рублей Рауфа Арашукова и его семьи. Иск был направлен в Верховный суд РФ с ходатайством об изменении подсудности.
Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в январе 2019 года. Он проходит подозреваемым по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
Тогда же задержали его отца Рауля. По данным следствия, он причастен к хищению природного газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей. Помимо этого, следствие утверждает, что Арашуков вместе с соучастниками перевел со счетов компании "Газпром Газораспределение Ставрополь" 761,2 миллиона рублей на счета подконтрольных ему организаций. В рамках дел о фиктивном трудоустройстве его супруги и дочери ему вменяется хищение почти 16 миллионов рублей.
Рауф Арашуков считает, что преследование его семьи началось по инициативе главы управления разведки Росгвардии Казимира Боташева. С 2013 по 2017 год Боташев возглавлял полицию по Карачаево-Черкесии.
"Московский патруль": дело Арашуковых
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