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15 декабря, 16:48

Имущество Улюкаева останется под арестом до уплаты штрафа

суды Алексей Улюкаев

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Имущество бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, приговоренного к восьми годам колонии за взятку, останется под арестом до уплаты им штрафа, заявила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

Речь идет о земельных участках, частном домовладении, машине, жилом доме, деньгах на счетах и изъятых при обыске, монетах из драгоценных материалов, наручных часах, слитке из серебра, декоративной закладке, сообщает РИА Новости.

Экс-министра обвинили в получении взятки в особо крупном размере – в два миллиона долларов. По версии следствия, он получил деньги от Игоря Сечина за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов.

Бывшего министра признали виновным в получении взятки, приговорили к восьми годам колонии строгого режима и назначили штраф 130 миллионов рублей. В суде не нашли у ФСБ повода подстрекать его к взятке. Защита собирается обжаловать приговор. Экс-чиновник вину не признает.

Оснований для обжалования прокурор не видит, поскольку вынесенное наказание находится в рамках санкции статьи. Председатель Арбитражного третейского суда Москвы Алексей Кравцов назвал приговор адекватным.

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