Адвокаты Улюкаева намерены обжаловать обвинительный приговор

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Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обжалует приговор суда, признавшего его виновным в получении взятки, сообщила адвокат Лариса Каштанова.

"Да, конечно, будем обжаловать", – цитирует защитницу Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Наказание для бывшего чиновника еще не огласили.

Суд счел доказанным тот факт, что Улюкаев получил взятку за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов.

Прокурор требует для министра десять лет тюремного заключения и штраф в 500 миллионов рублей, а также лишения экс-госслужащего всех наград.

Улюкаев свою вину не признает и настаивает на том, что эпизод со взяткой был провокацией.