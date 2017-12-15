Суд не нашел у ФСБ повода подстрекать Улюкаева к взятке

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Замоскворецкий суд Москвы, который рассматривает дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, не нашел у ФСБ повода подстрекать его к взятке, сообщает РИА Новости.

Улюкаева признали виновным по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.

14 ноября 2016 года он получил два миллиона долларов за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов.