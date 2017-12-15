Генпрокуратура РФ удовлетворена приговором Алексею Улюкаеву

15 декабря, 14:51
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Генеральная прокуратура РФ удовлетворена приговором экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, заявил прокурор Борис Непорожный.
"Совершенное преступление тяжкое, преступление против государственной власти, поскольку подрывает доверие граждан, тормозит развитие экономики, отрицательно влияет на все сферы жизнедеятельности", – цитирует его Агентство "Москва".
Оснований для обжалования прокурор не видит, поскольку вынесенное наказание находится в рамках санкции статьи. Ранее бывшего министра признали виновным в получении взятки, приговорили к восьми годам колонии строгого режима и назначили штраф 130 миллионов рублей. Замоскворецкий суд Москвы не нашел у ФСБ повода подстрекать его к взятке. Защита намерена обжаловать приговор.
Экс-министра обвинили в получении взятки в особо крупном размере – в два миллиона долларов. По версии следствия, 14 ноября 2016 года он получил деньги от Игоря Сечина за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов.
Бывший чиновник вину отрицает. Он полагает, что это – провокация против него. Улюкаев назвал главу "Роснефти" "специалистом по дурно пахнущим делишкам".
В последнем слове он заявил, что за последний год много думал и решил посвятить остаток жизни людям. Улюкаев признал свою вину в том, что "предпочитал карьерное благополучие справедливости, искал чужой благосклонности, дарил подарки и получал их".
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