В Арбитражном суде назвали адекватным приговор Улюкаеву

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Председатель Арбитражного третейского суда города Москвы Алексей Кравцов назвал приговор, вынесенный бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, адекватным.

Ранее бывшего министра экономического развития приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.

"Приговор адекватный. Коррупционные статьи достаточно тяжелые и должны наказываться серьезными мерами пресечения, чтобы другим неповадно было. Размер штрафа – это дополнительное наказание, чтобы, кроме колонии, еще и имущественные компенсации получало государство за такие действия", – цитирует Кравцова RT.

По его мнению, это правильная тенденция, и наказывать нужно, "причем прилюдно". Кроме того, он отметил, что защита Улюкаева, скорее всего, будет добиваться смягчения приговора в вышестоящих инстанциях.

"У нас есть практика, что вышестоящие суды уменьшают сроки. И время покажет, насколько защита сможет обосновать возможность сделать это или, допустим, смягчить меру пресечения. То есть это может быть, например, не колония, а колония-поселение", – добавил он.

Ранее экс-министра признали виновным, тогда как защита настаивала на оправдательном приговоре. Улюкаев стал первым федеральным министром, осужденным по делу о коррупции. Экс-министра обвиняли в получении взятки в особо крупном размере – в два миллиона долларов.

По версии следствия, 14 ноября 2016 года он получил деньги от Игоря Сечина за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов.