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Экс-сотрудника "Аэрофлота" Федоткина приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене
Фото: depositphotos/andreyuu
Суд в Москве признал экс-представителя "Аэрофлота" в Великобритании Дмитрия Федоткина виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали в пресс-службе Мосгорсуда, осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима. Кроме того, Федоткин должен будет заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.
Дмитрия Федоткина арестовали еще в 2020 году. Сообщалось, что его подозревают в передаче неких секретных сведений британской разведслужбе в период, когда он работал на "Аэрофлот".
В августе этого года ФСБ завершила следственные действия в отношении Федоткина. Уголовное дело о госизмене было передано в суд для его рассмотрения по существу.
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