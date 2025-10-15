Суд отказался рассмотреть жалобу на приговор Цивину за аферу с имуществом Баталова

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Верховный суд России отказался рассмотреть жалобу юриста Михаила Цивина на приговор по делу об афере с имуществом семьи народного артиста Алексея Баталова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

Несколькими месяцами ранее суд отказал актрисе Наталье Дрожжиной в рассмотрении ее жалобы на приговор.

Уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова было возбуждено еще в сентябре 2020 года. Вдову и дочь актера обманным путем лишили недвижимости и крупной суммы денег. В рамках расследования были задержаны Дрожжина и Цивин. В августе 2021 года дело завели и против нотариуса Дмитрия Бублия.

В конце мая 2023 года Дрожжину приговорили к 4 годам условно. Собранные следователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора также в отношении Цивина и Бублия.

Спустя время суд частично удовлетворил иск Дрожжиной и Цивина о взыскании с дочери и вдовы Баталова порядка 900 тысяч рублей неосновательного обогащения. Изначально сумма исковых требований составляла около 4,2 миллиона рублей.